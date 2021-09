Retour des orages et de la pluie pour ce 1er week-end de l’automne

MÉTÉO - Après une semaine marquée par un temps ensoleillé avec une fraîcheur marquée au réveil, tout change pour ce premier weekend de l’automne avec le retour d’un ciel menaçant. En contrepartie, les températures repartiront à la hausse.

L’anticyclone s’efface, une dépression prend sa place. Voilà en résumé ce qu’il va se passer ce week-end avec en conséquence, le retour des nuages parfois porteurs de pluies ou d’orages. Autre changement, du côté des températures cette fois avec un changement de flux, du nord-ouest au secteur sud-ouest. Les thermomètres vont ainsi repartir à la hausse. Finie donc la fraîcheur matinale, place à une douceur et même à de la chaleur en cours de journée avec plus de 25°C dans l’ouest et le sud du pays.

Attention aux fortes pluies sur les Cévennes

Après un vendredi très ensoleillé, la situation météo change dès le début du week-end. Samedi matin, les premières averses orageuses se déclencheront de l’Aquitaine au sud de la Bretagne tandis qu’un vent marin apportera des pluies dans les départements bordant le golfe du Lion. Partout ailleurs, le ciel sera plus ou moins voilé, tout en restant lumineux et donc agréable. Dans l’après-midi, le risque orageux concernera un large quart sud-ouest avec des averses assez isolées tandis que les pluies deviendront modérées sur les Cévennes. Pas de changement dans le nord et l’est en revanche avec le maintien d’un temps bien ensoleillé.

Dimanche, c’est dans l’est et le sud-est où le temps sera plus chaotique. Après les fortes pluies orageuses sur les Cévennes dans la nuit de samedi à dimanche, les précipitations parfois marquées et accompagnées d’orages s’étireront en matinée de la Provence jusqu’au Jura, avant de se décaler vers la Suisse et l’Italie dans l’après-midi. Elles laisseront alors derrière elles un ciel encore menaçant avec des averses. Ailleurs, le temps sera partagé entre nuages et éclaircies, avec quelques gouttes possibles de la Manche aux régions centrales et un soleil plus généreux de l’Aquitaine à l’Occitanie.

Des températures en hausse et supérieures aux normales

Avec le retour des nuages et une masse d’air plus doux, les températures seront en hausse assez nette. La fraîcheur sera ainsi beaucoup moins présente que durant les matinées précédentes. Samedi matin, les minimales s’échelonneront de 7 à 12°C au nord et de 11 à 20°C au sud. Dans l’après-midi, le mercure repassera au-dessus des normales de saison avec 20 à 25°C dans les régions septentrionales, jusqu’à 28°C dans le sud-ouest et des pointes à 30°C en Provence voire 32°C en Corse. Dimanche, la douceur s’accentuera au réveil avec souvent autour de 14 à 18°C et jusqu’à 23°C sur les bords de la Grande Bleue. En cours de journée, les valeurs seront agréables bien qu’en légère baisse par rapport à la veille. Il fera ainsi 20°C à Brest, Lille et Strasbourg, 22°C à Paris et Lyon, 23 à Poitiers et Reims, 25 à Bordeaux, 26 à Montpellier et jusqu’à 28°C dans le Roussillon.

