Météo : alerte aux orages étendue à 3 départements, consultez les prévisions

INTEMPÉRIES - Météo-France a élargi son alerte météo dans le sud de la France. L'Hérault mais aussi le Gard et la Lozère sont désormais en vigilance orange "Orages". D'importantes précipitations sont attendues lors de cet épisode cévenol.

La vigilance doit être de mise ce samedi 19 septembre sur une partie du sud de la France. Météo France a en effet élargi son alerte météo à 3 départements du Languedoc. L'Hérault, mais aussi la Lozère et le Gard sont concernés. Les cumuls de pluie sont déjà importants par endroit. Il est ainsi tombé l'équivalent d'un mois de pluie dans le secteur du Caylar (avec même 35 mm de précipitation en à peine 15 minutes). Et la situation ne va pas s'arranger dans la journée. "En cours de matinée de samedi, les averses fortes et les orages se poursuivent dans l'Hérault et remontent vers les Cévennes et la Lozère où ils gagnent en intensité par rapport à la nuit de vendredi à samedi", annonce Météo France. "Ils sont accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle et de fortes pluies, apportant généralement 20 à 40 mm en moins d'une heure, ponctuellement 70 mm." Cette situation se poursuivra tout au long de la journée et jusqu'en milieu de nuit. Les averses remonteront jusque sur le Massif Central. "Avec la persistance des remontées pluvio-orageuses toute la journée et en première partie de nuit de samedi à dimanche, les cumuls attendus sur l'épisode (du samedi 03 heures au dimanche 00 heures) sont conséquents", prévient encore Météo France. On attend : - 50 à 80 mm en Lozère, hors Cévennes; - 70 à 100 mm dans les plaines de l'Hérault; - 90 à 150 mm sur le piémont gardois et les hauteurs de l'Hérault; - 150 à 200 mm dans les Cévennes, ponctuellement plus sous un orage plus virulent.

Temps instable sur une grande partie du pays

Plus largement, le temps sera instable sur une grande partie du pays samedi, pluies ou averses orageuses devant traverser l'ouest, de la Bretagne et de la Basse-Normandie à l'Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne. Elles seront plus fréquentes l'après-midi. De la Haute-Normandie et de l'Ile-de-France à la Bourgogne Franche-Comté et en vallée du Rhône, après quelques pluies en début de journée, le ciel redeviendra temporairement plus lumineux. Des averses orageuses se déclencheront plutôt en fin de journée sur ces régions. L'instabilité se déclenchera plus rapidement dans l'après-midi sur le massif alpin.

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés des Hauts de France à l'Alsace, entre 15 et 19 sur le reste du pays, localement 20 à 22 en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront encore 28 à 31 degrés de la région parisienne et de la Champagne au Centre et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il fera entre 24 et 28 degrés en général sur le reste du pays, 20 à 24 sur la pointe bretonne et les côtes de Manche.