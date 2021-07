Météo : cinq départements de l'Est placés en vigilance orange pluie-inondation

Cinq départements de l'Est en alerte météo. La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges sont placées en vigilance orange pluie-inondation depuis ce mercredi 14 juillet 6 heures et le resteront jusqu'au jeudi 15 juillet à 6 heures. Le Bas-Rhin placé en vigilance orange pluie-inondation depuis lundi 12 juillet à 22 heures, a été maintenu tandis que le Doubs, le Jura, le Territoire-de-Belfort et le Haut-Rhin ont été retirés de la liste.

"Il continue de pleuvoir sur une moitié nord-ouest de la Lorraine, mais les cumuls de précipitation restent faibles dans un premier temps. La situation se dégrade plus franchement dans l'après-midi : des pluies régulières et soutenues arrivent de Rhénanie par retour d'Est et descendent en fin de journée sur le nord de la Lorraine et le Bas-Rhin", précise l'agence météorologique dans son bulletin de mercredi à sept heures.