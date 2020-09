Météo : alerte aux orages violents sur l'Hérault

Dans le Languedoc la vigilance devra être de mise ce samedi 19 septembre. Météo France vient en effet de placer le département de l'Hérault (34) en vigilance orange à partir de 10h, en raison d'importants risques d'orages qui menaceront jusqu'en plaine avec un risque de rafales de vent et de grêle. Le mauvais temps se prolongera jusqu'en soirée et nuit, donnant des cumuls importants, notamment sur les premiers contreforts des Cévennes où 120 à 150 mm sont attendus sur l'épisode. La vigilance court jusqu'à 20h.

De la Haute-Normandie et de l'Ile-de-France à la Bourgogne Franche-Comté et en vallée du Rhône, après quelques pluies en début de journée, le ciel redeviendra temporairement plus lumineux. Des averses orageuses se déclencheront plutôt en fin de journée sur ces régions. L'instabilité se déclenchera plus rapidement dans l'après-midi sur le massif alpin.

Plus largement, le temps sera instable sur une grande partie du pays samedi, pluies ou averses orageuses devant traverser l'ouest, de la Bretagne et de la Basse-Normandie à l'Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne. Elles seront plus fréquentes l'après-midi.

Du nord de la Seine au Grand Est, sur la Côte d'Azur et la Corse, les conditions resteront plus calmes, avec un ciel de plus en plus voilé mais un faible risque d'ondée. Le vent de sud à sud-est soufflera assez fort sur les Pyrénées et du pourtour méditerranéen jusqu'en Auvergne Rhône-Alpes, avec quelques rafales de 70/80 km/h sur le relief et la vallée du Rhône.

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés des Hauts de France à l'Alsace, entre 15 et 19 sur le reste du pays, localement 20 à 22 en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront encore 28 à 31 degrés de la région parisienne et de la Champagne au Centre et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il fera entre 24 et 28 degrés en général sur le reste du pays, 20 à 24 sur la pointe bretonne et les côtes de Manche.