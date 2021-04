Après un beau dimanche de Pâques, l'hiver revient en force avec de la neige jusqu'en plaine

PRÉVISIONS - Qui a dit que l'hiver était définitivement terminé ? Malgré le passage à l'heure d'été le week-end dernier et les températures exceptionnellement élevées de cette semaine, le froid et la neige semblent bien décidés à faire leur retour à partir de lundi (et ce n'est pas un poisson d'avril...) !

Si le printemps se caractérise par les fortes variations de températures possibles au cours d'une même journée, entre les petites gelées du matin et la douceur de l'après-midi, nous nous apprêtons à faire un saut en arrière avec le retour brutal à l'hiver après les températures dignes d'un mois de juillet ou d'août observées cette semaine. De l'air plus frais va ainsi s'infiltrer par le nord à partir de ce vendredi et s'installera entre samedi et dimanche, le jour de Pâques. Pendant ce temps, les conditions météo demeureront plutôt bien ensoleillées avec de belles éclaircies mais à partir de lundi, changement de programme avec cette fois, l'arrivée d'une masse d'air polaire maritime, synonyme de températures de plus en plus froides et du retour de l'humidité.

Plus de 20°C perdus en quelques jours

Il faisait encore 27°C ce jeudi après-midi à Biarritz, Brest ou Le Mans, 26°C à Paris, Colmar, Angers ou Blois, 25°C à Orléans, Auxerre ou Lyon, des températures situées jusqu'à 15°C au-dessus des normales de saison. Avec un vent s'orientant au nord-est à partir de ce vendredi, les températures vont progressivement perdre quelques degrés jusqu'à dimanche pour retrouver un niveau plus proche des normales. Ainsi, pour le jour de Pâques, les maximales atteindront une douzaine de degrés à Lille, 16°C à Strasbourg, 17°C à Paris et Nantes, 18°C à Lyon et Toulouse et jusqu'à 22°C à Bordeaux. Il faudra d'autant plus profiter de ces conditions relativement printanières que le changement s'annonce radical pour le lundi de Pâques.

Ainsi, dans le nord-ouest, le mercure ne dépassera plus 4 à 6°C au meilleur de l'après-midi quand une certaine douceur résistera encore dans le sud et l'est avec parfois plus de 15°C. Mais dès le lendemain, l'air polaire enveloppera tout le pays et il fera quasiment partout moins de 10°C aux heures les plus chaudes. Mardi après-midi, le mercure ne dépassera pas les 4°C à Lille et Clermont-Ferrand, 5°C à Lyon et Strasbourg ou encore 6°C à Paris comme à Nantes. Dans le même temps, les gelées vont se généraliser et s'accentuer. En dehors de quelques zones côtières, toutes les régions seront touchées avec des minimales de l'ordre de -5 à 2°C sous abri et jusqu'en plaine.

Avec une végétation et des cultures bien avancées, cette situation laisse craindre d'importants dégâts, d'autant que ce froid (remarquable après l'épisode de chaleur actuel mais non exceptionnel) pourrait persister jusqu'au week-end suivant.

La neige de retour en montagne... et en plaine

Ce temps hivernal s'accompagnera également de précipitations. Une perturbation abordera les côtes de la Manche lundi, en même temps que l'air polaire. Si bien que la neige pourrait rapidement remplacer la pluie sur les collines normandes voire sur les hauteurs de Bretagne et du Pays de Caux. Elle traversera le pays dans la nuit, en apportant beaucoup de neige en montagne mais aussi ponctuellement jusqu'en plaine. Ce risque, de plus en plus fort, devra être affiné afin d'identifier les régions les plus concernées. Mardi, un régime de giboulées se mettra en place avec des averses de neige possibles un peu partout.

En milieu de semaine prochaine, les flocons de neige se feront un peu plus rares avant l'éventuel redoux du week-end suivant. Vous l'avez donc compris : n'éteignez pas le chauffage trop vite et ne rentrez pas les pulls, gants et bonnets maintenant... Ils vous seront utiles très prochainement !

Guillaume WOZNICA Twitter