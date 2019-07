Aussi chaud à Paris en 2050 qu'à Canberra aujourd'hui ? Une étude prévoit une hausse inquiétante des températures en Europe

Quelle température fera-t-il à Paris en 2050 ? Et dans les grandes villes mondiales ? Ce sont les questions que se posent les spécialistes. Une étude publiée par la revue scientifique PLOS ONE et menée par des chercheurs de l'université ETH Zurich, révèle que le climat va changer du tout au tout dans certaines capitales d'ici les années à venir. Il pourrait ainsi faire aussi chaud à Paris qu'à Canberra (Australie) ou à Londres et Madrid. Chose improbable aujourd'hui.





Pire, les changements seront encore plus radicaux pour les régions tropicales, où les grandes villes Kuala Lumpur, Jakarta et Singapour subiront de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes.