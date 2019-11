Des rafales jusqu'à 110 km/h à partir de mercredi dans le nord et l'ouest

La situation s’améliore nettement dans le sud-est avec le retour d’un temps sec pour ces régions alors qu’une perturbation venue de l’Atlantique aborde l’ouest du pays. C’est la première d’une longue série qui va concerner la France une grande partie de la semaine, placée sous l’influence de ce vaste système dépressionnaire positionné au large de la Bretagne. Il sera rejoint, mardi 26 ou mercredi 27 novembre, par l’ex-tempête tropicale Sébastien qui avait pris naissance la semaine dernière au nord de l’archipel antillais. A son passage, un coup de vent va concerner les régions atlantiques et jusqu’au nord de la Seine alors que de grosses vagues déferleront sur le littoral.

C’est dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 que les conditions se dégraderont sur le littoral de l’océan et de la Manche. Les rafales de secteur ouest-sud-ouest se renforceront alors nettement pour atteindre 100 à 110 km/h. En fin de nuit et surtout durant la journée du 27, ces vents forts progresseront dans l’intérieur des terres de Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Île-de-France et Hauts-de-France avec des pointes autour de 80 km/h, voire davantage pour les départements proches des côtes.

Ils s’accompagneront d’une nouvelle perturbation très pluvieuse qui intéressera un large quart nord-ouest dans la nuit de mardi à mercredi tandis que le ciel de traîne prendra le relais en journée de mercredi, se traduisant par une succession d’averses. Au passage de ces ondées parfois orageuses, de puissantes bourrasques pourront se manifester. Le sud-est, durement frappé par les intempéries du week-end, sera également concerné par le passage pluvieux mais qui ne sera en rien comparable avec les cumuls de pluies remarquables des derniers jours.