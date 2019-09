Météo : pic de chaleur ce samedi avant un net changement de temps et l'arrivée de la pluie

MÉTÉO - Changement de temps en perspective pour ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 septembre. Après la baisse des températures en milieu de semaine, un nouveau pic de chaleur est attendu ce samedi avant le retour de la pluie tant attendue pour enrayer la sécheresse. Attention sur certaines régions du Sud du pays, des précipitations violentes sont attendues.

Quand l’été est chassé par l’automne… Alors que la saison estivale prendra officiellement fin dimanche 22 septembre sur le calendrier avant l’équinoxe d’automne, lundi 23, un net changement de temps va caractériser ce week-end qui débutera dans la chaleur pour les régions de l’ouest et du nord et sous les précipitations dans le quart sud-est. Ces pluies finiront par se généraliser à tout le pays dimanche, prenant la place de l’anticyclone et apportant avec elles une masse d’air nettement moins chaude. Cette fois, pas de doute : l’été semble bel et bien terminé…

La météo reste toutefois très contrastée pour ce samedi avec un flux de secteur sud faisant remonter des nuages de Méditerranée. Ils s’accompagneront de pluies se bloquant sur le Languedoc-Roussillon en étant parfois intenses et orageuses, il s’agit là du premier épisode cévenol de la saison. Si ce phénomène est assez courant à cette période de l’année, il faudra néanmoins rester vigilant autour du golfe du Lion avec, localement, un risque d’inondations. Le temps restera sec mais nuageux entre la Corse, la Côte d’Azur et la région Rhône-Alpes alors que le soleil dominera largement du Limousin jusqu’au nord du pays. Pendant ce temps, l’atmosphère deviendra de plus en plus lourde près de l’Atlantique avec éventuellement une ondée et un coup de tonnerre possibles, sans pour autant remettre en cause l’impression estivale.

Ce ressenti sera en partie dû aux températures en nette progression par rapport à la veille. Au cœur de l’après-midi, les maximales pourront frôler les 30°C à Paris, Orléans, Nantes, Lyon et Biarritz et jusqu’à 32°C à Agen. Il n’y aura que près de la Manche et dans le sud-est où les valeurs seront inférieures à ce niveau, en atteignant tout de même 25 à 28°C sous abri. Ce pic de chaleur, non exceptionnel, sera tout de même assez remarquable avec des températures de l’ordre de 8 à 10°C au-dessus des normales de saison dans l’ouest et le nord du pays.