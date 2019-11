Intempéries dans le sud-est : à quoi s’attendre ces prochaines heures ?

Sous l’influence d’une dépression circulant entre le Proche Atlantique et l’Espagne, des intempéries se mettent en place dans le sud-est du pays. Situation typique de l’automne, cet épisode méditerranéen se caractérisera par des pluies intenses, des orages parfois violents et de puissantes rafales de vent. Après plusieurs semaines de précipitations, le risque de crues est important pour l’ensemble des cours d’eau prenant leur source dans les Cévennes.

Le maximum d’intensité est attendu à partir de la soirée puis une grande partie de la journée du 23 novembre. Ce n’est qu'en soirée, ce samedi, que les précipitations s’évacueront, avec l’éloignement de la dépression en Méditerranée. Au cours de ces deux jours, les cumuls de pluies seront souvent compris entre 100 et 150 mm en plaine, jusqu’à 250 mm localement dans le Var et entre 300 et 400 mm sur le relief des Cévennes, aux confins de l’Ardèche, de l’Aveyron, de la Lozère, du Gard et de l’Hérault. Pour ces régions, c’est l’équivalent d’un à deux mois de pluie qui est attendu. Il y aura jusqu’à 3 mois de pluie sur le littoral varois.

Alors que les premières pluies se sont mises en place durant la journée, jeudi 21 novembre, une accalmie s’est dessinée au cours de la nuit suivante. C’est véritablement ce vendredi que l’épisode entrera dans sa phase active avec des précipitations continues pendant 48 heures consécutives. Dans la matinée, les premières pluies toucheront le relief cévenol. À partir de la mi-journée, elles se renforceront nettement et prendront un caractère orageux alors que dans le même temps, l’activité orageuse se mettra en place entre le Var et la Côte d’Azur.

À l’inverse des précédents épisodes de pluies qui se sont produits au cours du mois d’octobre, les précipitations attendues ces prochaines heures se produiront sur des sols parfois saturés et dans des zones où les cours d’eau ont un niveau proche de la normale voire supérieur. Ainsi, le risque d’inondations est important avec des crues très probables et pouvant parfois provoquer des dégâts. Par ailleurs, sous les plus forts orages, des ruissellements pourront se produire en zones urbanisées. Pour ces raisons, les services de Météo-France et de Vigicrues émettront une vigilance orange pluies et inondation.