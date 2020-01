Tempête Gloria : que faut-il attendre ce mercredi soir et jeudi ?

PRÉVISIONS - La tempête Gloria continue de déferler, mercredi 22 janvier, sur les côtes espagnoles et françaises. Deux départements, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, ont été placés en vigilance rouge pluie-inondation. Un phénomène qui se poursuivra ce jeudi.

La tempête "Gloria", qui frappe le sud de la France après avoir fait quatre morts en Espagne, a fait déborder ce mercredi les fleuves Agly et Aude, placés en "vigilance rouge crue" provoquant l'évacuation de quelque 1.500 habitants dans six villages des Pyrénées-Orientales. La vigilance rouge signale un "risque de crue majeure" avec une menace "directe et généralisée sur la sécurité des personnes et des biens", selon le site Vigicrues. Quid de la suite ? Selon notre expert météo Guillaume Woznica, la situation ne s'améliorera pas avant demain midi. Les intempéries qui se sont mises en place sur le Roussillon lundi 20 janvier dans la soirée ne sont pas terminées, la situation est même devenue critique dans les secteurs de Limoux et de Rivesaltes, où les cours d'eau ont atteint des niveaux extrêmement élevés. La fonte des neiges va se poursuivre en altitude tandis que de nouvelles pluies marquées sont attendues dans les prochaines heures, laissant craindre une aggravation et une extension des inondations.

Troisième salve pluvieuse jeudi matin

Comme prévu, les pluies ont tendance à faiblir depuis le milieu de l'après-midi sur les deux départements placés en vigilance rouge. Le temps redevient même provisoirement sec vers le littoral du Roussillon. Cette accalmie sera malheureusement de courte durée dans ces secteurs alors que des pluies modérées et intermittentes se maintiendront sur la moitié ouest des Pyrénées-Orientales et sur le sud de l'Aude tout au long de la soirée et de la nuit. Une troisième salve pluvieuse particulièrement marquée est attendue demain matin tôt, dès 6-7h sur les Pyrénées-Orientales puis à partir de 8h sur l'Aude. A partir de la fin de matinée, l'Hérault sera également touché par les pluies mais de manière moins marquée.

Le pic de crues atteint cette nuit ou demain

Il faudra attendre le début d'après-midi pour retrouver un temps sec sur ces deux départements et qui recevront d'ici là encore 100 à 150 mm ponctuellement, ce qui pourra porter le cumul global depuis le début de l'épisode, ce lundi soir, entre 350 et 450 mm dans les secteurs les plus touchés. De telles quantités de précipitations correspondent à cinq mois de pluies tombés en moins de trois jours. Dans le même temps, les chutes de neige se poursuivront en montagne, au-dessus de 1800 m d'altitude tandis qu'en dessous de cette limite, la neige accumulée ces derniers jours continuera de fondre et viendra alimenter les cours d'eau. Avec les nouvelles pluies annoncées et la poursuite de la fonte nivale, les niveaux des cours d'eau vont continuer à monter. Concernant la haute vallée de l'Aude, sa cote est passée de 2 mètres ce matin à 6 mètres en cours d'après-midi et continue de progresser. Sur l'Agly, les niveaux sont passés de 2 à 7 mètres en quelques heures à Rivesaltes où ils commencent à se stabiliser. En amont, les pics de crues devraient être atteints dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 janvier, tandis qu'il faudra patienter jusqu'à la matinée voire la mi-journée de jeudi pour l'aval de ces cours d'eau.