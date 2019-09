Météo : l’été revient, jusqu’à 34°C ce week-end

CHALEUR - Après la fraîcheur parfois marquée observée depuis le début du mois, les températures connaissent une nette hausse à partir de ce jeudi. La chaleur va se généraliser et s’accentuer pour ce week-end, avec souvent 30°C ou plus.

L’anticyclone revient, le soleil et la chaleur l’accompagnent. Après un été exceptionnellement chaud et sec, ce mois de septembre avait vu un changement de conditions météo se mettre en place avec une nette baisse des températures et le retour de quelques pluies, en particulier dans le sud-est. Cette période un peu plus automnale n’aura été que temporaire avec désormais, l’installation des hautes pressions sur l’ouest de l’Europe. Elles vont ainsi faire barrage aux éventuelles perturbations pluvieuses venues de l’Atlantique et vont permettre la remontée d’une masse d’air chaud depuis la Méditerranée. Vous l’avez compris : l’été fait son retour !

Des valeurs jusqu’à 10°C au-dessus des normales

Si les nuages resteront majoritaires près de la Manche et des frontières du nord-est vendredi, le soleil s’imposera partout ailleurs sans aucune difficulté avec un ciel totalement dégagé. Ils ne seront plus d’actualité pour le week-end avec un temps estival sur l’ensemble du pays, malgré un voile d’altitude dans les régions méridionales. Quelques orages isolés pourront également se déclencher en cours d’après-midi sur les reliefs des Alpes et des Pyrénées. Les températures vont poursuivre leur hausse entamée ce jeudi pour atteindre leur maximum dimanche après-midi. Déjà, la barre des 30°C sera fréquemment franchie vendredi dans le sud-ouest et les régions méditerranéennes avec 31°C à Toulouse et Bordeaux, 32°C à Bergerac et 33°C à Nîmes. Les fortes chaleurs progresseront vers les régions centrales samedi avec une trentaine de degrés pour le Val de Loire et de 32 à 34°C en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne et en vallée du Rhône. Mais c’est donc dimanche que le pic de chaleur sera atteint avec de 30 à 34°C dans la plupart des régions. Seuls les départements côtiers de la Manche, la Côte d’Azur, le Roussillon et le Pays Basque connaîtront des valeurs un peu moins élevées mais tout de même supérieures à une température de septembre.

L’été continue la semaine prochaine, la sécheresse se poursuit

Au-delà de ce week-end, l’été semble vouloir s’installer durablement comme le laissait entendre la tendance saisonnière pour le mois de septembre. Ainsi, en dehors de quelques averses orageuses dans le sud lundi puis près des Pyrénées mardi et mercredi, c’est le soleil qui brillera généreusement tout au long de la semaine prochaine et jusqu’au week-end des 21 et 22 septembre inclus. Côté températures, avec un flux s’orientant progressivement à l’est, les valeurs baisseront sensiblement. En milieu de semaine, les maximales s’échelonneront de 20 à 30°C, du nord au sud alors que les matinées deviendront à nouveau plus fraîches.

Ces conditions anticycloniques prévues au cours des dix prochains jours et synonymes d’absence de pluie vont ainsi venir accentuer la sécheresse qui concerne quasiment tout le pays. Aujourd’hui encore, quelque 87 départements sont concernés par des arrêtés de restriction d’usage de l’eau, un niveau jamais atteint jusque-là à cette période de l’année.