Météo : va-t-il encore faire beau et chaud la semaine prochaine ?

MÉTÉO - Après un week-end aux couleurs de l'été, l'anticyclone se maintiendra tout au long de la semaine avec ainsi, un soleil toujours aussi présent. Les températures, quant à elles, s'orienteront progressivement à la baisse.

Cette semaine débute avec un ciel dégagé dans les régions de la moitié sud, en revanche un temps plus nuageux concernera les départements côtiers de Manche tout au long de la journée de ce lundi. Un léger voile de nuages sans conséquence se développera dans le nord-est alors qu'une ondée voire un coup de tonnerre pourront se déclencher en cours d'après-midi sur les Alpes et les Pyrénées. Mardi, la grisaille du nord-ouest aura disparu et les éclaircies s'imposeront dans ces régions, et plus largement dans toute la moitié nord. Plus au sud, pas de changement avec un ciel toujours aussi dégagé.

Même programme pour la journée de mercredi avec simplement le retour d'un petit risque orageux sur les reliefs l'après-midi et l'apparition d'un léger vent de nord-est sensible dans la plupart des régions. Jeudi et vendredi seront les plus belles journées de la semaine avec un ciel dégagé sur tout le territoire et de rares ondées possibles l'après-midi sur les reliefs alpin, pyrénéen et corse. Il faudra en profiter car le temps devrait changer au cours du prochain week-end avec le retour de la pluie et des orages par l'ouest et le sud, une tendance qui d'ici là, devra être affinée.