Météo : le pic de chaleur attendu ce dimanche après-midi, jusqu'à 37°C dans le sud-ouest

PRÉVISIONS MÉTÉO - À l’image de la fin de semaine, la France connaît un week-end estival avec des températures régulièrement au-dessus des 30°C. Des conditions qui devraient perdurer lundi et mardi, avant l'arrivée des orages.

Si la France est sous la protection de l’anticyclone depuis quelques jours, celui-ci s'est renforcé ce week-end, apportant ainsi encore plus de soleil et de chaleur. Les orages qui ont pu éclater localement jusqu’en plaine en étant parfois violents se font désormais de plus en plus rares, se concentrant uniquement sur les reliefs. Bref, en un mot : l’été !

Soleil généreux et températures caniculaires

Ce dimanche, le soleil s’est imposé dès le matin sur l’ensemble du territoire. De rares nuages pourront éventuellement se développer l’après-midi sur les reliefs pyrénéen et alpin, avec un risque d’instabilité encore plus faible que la veille. Vous l’avez compris : lunettes de soleil, chapeau et crème solaire seront de rigueur où que vous soyez !

Associées à ce temps très ensoleillé, les températures vont très rapidement grimper avec déjà de la douceur présente samedi matin. Les températures seront souvent supérieures à 15°C au réveil, et même parfois 20°C dans l’ouest et le sud. L’après-midi, le mercure affichera une moyenne de 30°C sur la majeure partie du pays, jusqu’à 34–35°C dans le sud et le sud-ouest. Seules les côtes de la Manche conserveront des valeurs un peu plus fraîches avec tout de même une moyenne de 25°C.

Lundi et mardi aussi

Dimanche, le pic de chaleur sera atteint ! Après une matinée déjà très douce, les maximales vont littéralement s’envoler avec des valeurs de l’ordre de 30 à 36°C attendues à l’ombre, du nord au sud. Des pointes à 37°C sont même attendues dans l’intérieur de l’Aquitaine, soit un niveau de l’ordre de 10 à 12°C au-dessus des normales de saison.

Ce temps très chaud et ensoleillé se maintiendra sur tout le pays lundi et mardi, avant la mise en place d’une dégradation orageuse par l’ouest mercredi qui fera ensuite progressivement baisser les températures.

