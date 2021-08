Météo : le retour du beau temps au nord sera-t-il durable ?

PRÉVISIONS - Alors que le sud-est bénéficie d’un temps toujours aussi ensoleillé, le retour d’une météo plus clémente se dessine pour le nord et l’ouest mais de manière très temporaire. La hausse des températures sera, elle aussi, éphémère. Quand ça ne veut, ça ne veut pas…

Alors que vous serez nombreux à prendre la route du retour des vacances ce week-end, la météo a déjà des airs de rentrée dans le nord et l’ouest du pays avec des nuages nombreux, parfois porteurs de pluies et des températures trop justes pour la saison. La situation est toutefois en train de changer avec le retour de l’anticyclone mais à l’image des améliorations précédentes, elle s’annonce très temporaire car dès dimanche, les averses et la fraîcheur seront de retour…

Pic de chaleur samedi, baisse des températures dès dimanche

Cette journée de vendredi marque le retour du soleil dans de nombreuses régions au fil des heures. Ce temps ensoleillé dominera également pour débuter le week-end avec un samedi ensoleillé du sud-ouest aux régions de l’est alors que des orages accompagnés de pluies se déclencheront déjà dans le nord-ouest, gagnant en fin d’après-midi les régions centrales et l’Île-de-France. À noter aussi quelques entrées maritimes dans le golfe du Lion avec un ciel plus chargé qu’ailleurs. Les températures, grâce au soleil, afficheront un niveau estival avec 28°C à Paris, Lille et Bordeaux, 30 à Nancy, Toulouse et en Corse, 31 à Nîmes et Grenoble ou encore 32°C en vallée du Rhône. Dimanche, la dégradation finira par traverser le pays avec au programme un ciel chargé, des averses et parfois quelques coups de tonnerre. Seules les régions méditerranéennes resteront à l’écart de ce changement de temps avec un soleil dominant mais malheureusement, le vent fera son retour avec de la tramontane et du mistral qui se lèveront l’après-midi. Les températures seront en nette baisse là où les nuages reprendront l’avantage avec seulement 20°C en bord de Manche et dans le nord-est, 22 à Nantes, 23 à Paris et Lyon, 24 à Biarritz tandis que la chaleur s’accentuera dans le sud-est avec souvent plus de 30°C et des pointes possibles à 33-34°C à l’ombre.

Nuages au nord, soleil au sud pour la semaine prochaine

Si la semaine prochaine s’annonce calme, le ressenti ne sera pas le même si vous êtes au nord ou au sud. Les nuages vont en effet continuer à circuler jusqu’en milieu de semaine au moins dans les régions septentrionales et plus largement au nord d’une ligne s’étirant de La Rochelle jusqu’à Lyon. Pas de pluie au programme mais un temps souvent couvert ou au mieux, très nuageux. Plus au sud en revanche, les hautes pressions maintiendront un temps généreusement ensoleillé, toujours sous l’effet d’un vent fort en Méditerranée avec des rafales de mistral et de tramontane qui pourront dépasser les 70 km/h.

En fin de semaine, le soleil pourrait gagner du terrain en direction des régions de la moitié nord, une tendance qui demande toutefois à être confirmée. Côté températures, avec une moyenne de 24°C au nord, les valeurs seront encore un peu faibles pour la saison. Plus au sud, l’ambiance sera plus estivale grâce au soleil et à un mercure plus généreux, autour de 28°C en moyenne. Dans ces conditions, la barre des 30°C pourra être ponctuellement franchie dans le sud-ouest et surtout dans le sud-est avec des pointes possibles à 33-34°C.

