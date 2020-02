Météo : de nombreux records de température battus, jusqu’à 27°C lundi !

Si nous étions le 3 juin, cette situation météo n’aurait rien d’exceptionnel mais voilà, nous sommes le 3 février… La douceur va atteindre son paroxysme cet après-midi avec des valeurs situées entre 8 et 14°C au-dessus des normales de saison. La raison ? Un flux orienté au secteur sud et qui fait remonter une masse d’air subtropical sur le pays et en particulier dans la moitié sud où, avec le soleil, le ressenti sera localement estival. Mais dès demain, changement d’ambiance avec le retour d’un vent de nord-ouest et une dégringolade des températures.