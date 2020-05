Orages : trois départements du sud-ouest en alerte orange LIONEL BONAVENTURE / AFP

PRUDENCE - Après les fortes chaleurs de ce lundi dans le sud-ouest, avec des pointes jusqu'à 35°C dans le Pays Basque, Météo France a placé trois départements de la Nouvelle-Aquitaine en vigilance orange aux orages.

Du jamais vu pour un début mai. Le sud-ouest a connu ce lundi des températures quasi caniculaires, avec des pointes jusqu'à 32 à 33 degrés vers les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et jusqu'à 35°C au Pays Basque. De fortes chaleurs particulièrement précoces pour la saison. Résultat, une dégradation orageuse est attendue par le Sud-Ouest et la façade Atlantique en soirée et début de nuit, ce qui a conduit Météo-France à placer trois départements de la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange.

Des rafales de 100 km/h

La préfecture de la Gironde a ainsi appelé à "la plus grande prudence" : "Les orages seront accompagnés de chutes de grêle, de rafales pouvant atteindre 100km/h et de précipitations localement intenses", a indiqué dans un tweet la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. L'alerte est valable de 20h00 à mardi 01h00. Une forte activité électrique, des averses de grêles ainsi que des vents entre 70 et 90 km sont par exemple attendus entre 22h et minuit ce lundi soir à Bordeaux.

Les orages gagneront ensuite le nord

Ces orages se dirigeront vers le nord ensuite. Météo France a donc émis une vigilance jaune sur la Vendée. Une activité orageuse parfois forte est possible en première partie de nuit. De fortes pluies, une activité électrique marquée et des vents jusqu’à 60/90 km/h sont attendus. Le département de la Manche est également placé en vigilance jaune à partir de ce soir minuit, indique le préfet sur Twitter.

Prudence par ailleurs sur les routes des Deux-Sèvres si vous êtes amenés à circuler en début de nuit. Les prévisions météo annoncent une perturbation orageuse qui abordera le département à partir de 22-23h. Les orages devraient aussi aborder la Bretagne ce soir. Des rafales de vent entre 70 et 90 km/h sont attendus à l'avant de cet épisode, et un risque de grêle est possible sur le vignoble nantais.

La Rédaction de LCI