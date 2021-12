Météo : vers une douceur printanière record jusqu’au Nouvel An

MÉTÉO - Avec la mise en place d’un flux de sud à sud-ouest, la douceur va s’accentuer entre mardi et jeudi avec des valeurs remarquables, voire exceptionnelles, souvent dignes d’un mois d’avril. Dans ces conditions, la fonte du manteau neigeux va s’accentuer, y compris à haute altitude.

Ce début de semaine est marqué par la mise en place d’un véritable défilé de perturbations venues de l’Atlantique, apportant ainsi de la pluie et du vent dans la plupart des régions. Cette situation se maintiendra jusqu’à mercredi, avant le retour du soleil entre jeudi et vendredi. C’est d’ailleurs ce temps lumineux qui nous accompagnera pour le passage à 2022. Mais ce qui va surtout faire l’actualité ces prochains jours, c’est la douceur qui s’annonce de plus en plus marquée avec la mise en place d’un flux de secteur sud à sud-ouest. Entre mercredi et jeudi, les températures seront alors dignes d’un mois d’avril avec à la clé, des records attendus et en particulier en altitude.

Des températures 6 à 10°C au-dessus des normales

Entre un anticyclone remontant de Méditerranée et les dépressions présentes sur l’Atlantique, une masse d’air exceptionnellement doux pour la saison va petit à petit aborder le pays. Entre lundi et mardi, le mercure gagnera déjà entre 2 et 4 °C selon les régions, mais c’est véritablement mercredi qu’il atteindra des niveaux dignes du printemps. En milieu de semaine, il fera alors souvent de 10 à 14 °C au réveil sur les trois quarts du pays tandis que les maximales pourront atteindre ou dépasser les 15 °C, avec des pointes à plus de 20 °C dans les départements les plus au sud.

Une météo tout en douceur pour les derniers jours de 2021. − LCI

De plus, avec le vent de sud, un effet foehn est attendu au pied des Pyrénées. Ce phénomène météorologique se produit lorsque le vent est perpendiculaire à un relief. Venant du sud, il passe ainsi au-dessus de la chaîne pyrénéenne. C’est lorsqu’il a franchi la montagne qu’il réchauffe considérablement l’air en se comprimant et en gagnant les plaines et les vallées situées de l’autre côté. C’est finalement le même principe que la pompe à vélo : lorsque que vous la compressez pour gonfler un pneu, l’air chauffe. Dans ces conditions, des pointes à 25-26 °C sont envisageables. Des records de douceur pourraient ainsi être battus.

Fonte de la neige en montagne, jusqu’à 20°C à 1000 m d’altitude

En altitude, la situation sera encore plus encore exceptionnelle avec là, des valeurs situées jusqu’à 12 °C au-dessus des normales d’une fin décembre. Ainsi, la barre des 20 °C pourrait être franchie dans les Pyrénées, les Alpes du Sud et le Massif Central jusqu’à 1000 m d’altitude. Des valeurs de l’ordre de 15 °C ou plus seront même possibles dans les stations de moyenne montagne, autour de 1500 mètres. Pour retrouver des températures négatives, il faudra alors remonter au-delà des 4000 mètres d’altitude ! De telles valeurs à cette période de l’année sont tout simplement inédites. Les records de températures maximales seront ainsi nombreux à tomber, comme possiblement à la station de l’observatoire du Mont Aigoual où des relevés sont effectués en continu depuis 1895. Le record mensuel, qui pour l’heure est de 16,7 °C le 21 décembre 1987, pourrait être dépassé jeudi ou vendredi. Une telle vague de douceur ne va pas faire le bonheur des stations de sports d’hiver. Alors que l’enneigement était remarquable, voire exceptionnel à quelques jours des vacances de Noël, il pourrait rapidement devenir déficitaire avec la fonte qui s’annonce importante sous l’effet du soleil et de la douceur de la fin de semaine. L’année 2022 débutera d’ailleurs sous les mêmes auspices, sans aucune nouvelle chute de neige au cours des 10 prochains jours.

Guillaume Woznica

