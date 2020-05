Météo : découvrez les prévisions pour le week-end de la Pentecôte

MÉTÉO FRANCE - Pour ce dernier long week-end de la série, les conditions météo resteront estivales sur l’ensemble du territoire avec un nouveau pic de chaleur attendu. Voici les prévisions détaillées.

L’anticyclone persiste et signe. Même s’il remontera vers le nord de l’Europe au cours du week-end, les conditions demeureront estivales ces prochains jours avec un soleil toujours aussi généreux et des températures largement supérieures aux normales de saison. Elles auront même tendance à gagner quelques degrés entre dimanche et lundi.

Une fin mai toujours aussi ensoleillée

À l’aube de ce week-end de 3 jours, le soleil ne nous fera pas faux bond. Il brillera généreusement ce vendredi matin dans la plupart des régions. Toutefois, une faible instabilité sera à noter entre les Alpes et la Corse avec une averse ou un orage possible en montagne. Même programme ensoleillée pour l’après-midi avec ce faible risque orageux qui gagnera les Pyrénées et le sud du Massif Central. Samedi, la situation ressemblera fortement à celle de la veille avec un ciel bleu sur les 4/5 du pays et à peine quelques cumulus de beau temps dans l’est. Et puis, une fois encore, les nuages bourgeonneront en montagne et pourront donner une averse ou orage sur les reliefs de la moitié sud.

LCI/Météo France

Pas de changement notable prévu pour dimanche, jour de Pentecôte. Les hautes pressions résisteront et maintiendront un temps ensoleillé. Les passages nuageux seront simplement un peu plus nombreux que la veille dans l’est mais l’impression estivale demeurera. Par évolution diurne, une averse orageuse restera possible en montagne l’après-midi. Lundi, le 1er mois de l’été météorologique débutera sans grande surprise avec des conditions... estivales ! Néanmoins, les passages nuageux auront tendance à se multiplier, signe que la météo changera dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, les éclaircies seront belles dans la moitié nord et le ciel un peu plus variable au sud, avec des orages qui deviendront plus nombreux sur les reliefs.

Nouveau pic de chaleur entre dimanche et lundi

Les températures seront dignes du plein été tout au long du week-end en étant situées 5 à 8°C en moyenne au-dessus des normales de saison. Ce vendredi, les maximales varieront de 21 à 30°C, de Langres et de Cherbourg jusqu’à Bordeaux, Agen et Toulouse. Le seuil de chaleur fixé à 25°C sera atteint ou dépassé à Paris, Lyon, Nantes ou Marseille. Samedi, il faudra ajouter un ou deux degrés à ces valeurs avec jusqu’à 32°C entre les Landes et le Pays Basque. Les thermomètres afficheront les valeurs les plus élevées entre dimanche et lundi avec la barre des 30°C atteinte en vallée du Rhône et jusqu’en région parisienne. À l’inverse, les valeurs seront un peu moins estivales dans le sud-est en raison de la présence d’une brise marine, avec rarement plus de 22°C. Et c’est à nouveau dans le sud-ouest qu’il fera le plus chaud avec des pointes à 34°C, à l’ombre bien sûr.