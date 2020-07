Météo : quel temps pour le premier week-end des vacances ?

Alors que ce mois de juin a été souvent capricieux avec de nombreux nuages, des averses fréquentes et un ressenti parfois un peu frais, le soleil et la chaleur vont-ils bientôt faire leur retour ? Voici les (bonnes) nouvelles du temps, jusqu’à lundi.

Amélioration sensible pour terminer la semaine. Le risque d’averses va en effet se limiter aux reliefs des Alpes et des Pyrénées alors que le ciel sera bien dégagé dans le sud-est, sous l’effet d’un mistral et d’une tramontane de plus en plus forts, atteignant 80 km/h en rafales. Ailleurs, le temps sera sec avec un ciel hésitant entre nuages et éclaircies. Ces dernières seront majoritaires vers la côte d’Opale, le littoral atlantique et du Massif Central à l’Alsace.

Les températures perdront un ou deux degrés au réveil avec seulement 9°C à Aurillac, 10 à Caen et Rouen, 12 à Lille, 13 à Paris et Bordeaux et jusqu’à 21°C sur la Côte d’Azur. Aux heures les plus chaudes, les maximales afficheront de 19 à 25°C au nord et de 21 à 31°C dans les régions de la moitié sud.