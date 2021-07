Après la pluie, soleil et chaleur reviennent pour tous à partir de ce week-end !

MÉTÉO - Après plusieurs semaines de temps frais et maussade dans les régions du nord et de l’ouest, l’anticyclone s’apprête à faire son retour. Soleil et chaleur vont ainsi s’installer sur tout le territoire à partir de ce week-end !

Enfin ! Voilà ce que vous allez certainement vous dire après lecture de cet article annonçant l’arrivée de conditions météo estivales partout en France, y compris dans des régions jusque-là boudées par le soleil et la chaleur. Si depuis la mi-juin, l’anticyclone des Açores est resté bien au chaud, aux Açores, il va étendre son influence à partir de la fin de semaine, promettant ainsi le retour de l’été et pas pour un ou deux jours. Ce temps plus profitable pour les vacanciers va ainsi perdurer en deuxième quinzaine de juillet malgré quelques orages possibles.

De 25 à 35°C attendus dimanche

Après une fin de semaine encore bien maussade sur les trois quarts du pays, la situation va donc s’améliorer nettement à partir de ce week-end. Dès jeudi d’ailleurs, de belles éclaircies feront leur retour entre la Bretagne et la Normandie. Elles gagneront du terrain vendredi, que ce soit en direction de la côte d’Opale, mais aussi vers la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Pendant ce temps, le pourtour méditerranéen conservera son soleil alors que les averses resteront d’actualité dans les autres régions. L’embellie va donc se généraliser samedi avec un ciel dégagé de la façade ouest au golfe du Lion et de larges éclaircies pour les autres régions. Seules quelques averses orageuses persisteront sur le flanc est, se déclenchant essentiellement sur les reliefs des Vosges, du Jura, des Alpes et de la Corse. Le programme sera quasiment identique pour la journée de dimanche avec un soleil généreux, de rares nuages et quelques orages encore possibles sur les montagnes de l’est.

Ce retour du soleil s’accompagnera d’une hausse du mercure de 2 à 3°C par jour. Ainsi, les maximales afficheront samedi après-midi de 23 à 27°C dans la moitié nord et de 25 à 31°C au sud, avec des pointes à 33°C dans les départements méditerranéens. Dimanche, la chaleur continuera de s’accentuer, sans atteindre toutefois des niveaux caniculaires. Prévoyez alors de 25 à 31°C au nord et de 27 à 33°C au sud, avec des pics possibles à 35°C dans l’intérieur de la Provence.

Quelques orages la semaine prochaine, la chaleur se maintient

La chaleur ne devrait pas continuer à s’accentuer en début de semaine prochaine avec une moyenne de 27 à 28°C au nord et de 30 à 31°C dans les régions de la moitié sud. Côté ciel, le bleu continuera de dominer très largement, avec simplement quelques bourgeonnements nuageux classiques sur les reliefs l’après-midi, pouvant conduire localement jusqu’à l’ondée ou jusqu’à l’orage.

En milieu de semaine prochaine, le risque orageux pourrait gagner les régions de plaines, d’abord dans l’ouest puis en direction de l’est. Il fera alors baisser le mercure de quelques degrés, mais ce temps un peu plus instable s’annonce temporaire puisqu’en fin de semaine prochaine, soleil et chaleur reviendront à la faveur d’un nouveau renforcement de l’anticyclone. Vous l’avez compris : la dégradation de la semaine prochaine ne sera pas comparable aux précédentes, ne remettant pas en cause la météo estivale qui semble vouloir s’installer pour cette deuxième quinzaine de juillet… Il était temps !

