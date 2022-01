Jusqu’à 15°C perdus en 24h : le froid revient, mais pour combien de temps ?

Après l’été en hiver, voici l’hiver… en hiver ! Les températures jouent décidément au yo-yo en ce début d’année après les dizaines de records de douceur battus au Nouvel An, le flux s’est orienté au secteur nord à nord-ouest hier après-midi, faisant ainsi chuter lourdement les thermomètres. La plus forte baisse revient au piémont pyrénéen où la barre des 20°C était encore franchie mardi après-midi. Ainsi, Tarbes a vu sa température maximale passer de 22°C mardi à seulement 7°C ce mercredi après-midi, soit une perte de 15°C en 24 heures ! Malgré cette chute très marquée, les valeurs retrouvent tout simplement un niveau normal pour un début janvier.

Ce temps froid et donc de saison va se confirmer jeudi matin avec la généralisation des valeurs négatives. Ainsi, les gelées seront quasi-généralisées avec souvent entre -3 et 0°C sous abri. Seuls le littoral méditerranéen et la basse vallée du Rhône conserveront des températures positives en raison d’un vent fort qui limitera leur baisse au cours de la nuit. En cours de journée, les maximales seront équivalentes à celles enregistrées la veille avec à peine 3°C sur le plateau de Langres, 5 à 6°C dans un large quart nord-est et jusqu’au Massif Central, 8 à 9°C sur la côte atlantique et jusqu’à 13 ou 14°C entre la Côte d’Azur et la Corse.

Vendredi matin, les gelées se maintiendront des Pyrénées aux régions de l’est avec des valeurs qui continueront de chuter en montagne. Plus à l’ouest en revanche, elles repartiront à la hausse avec de 2 à 5°C en raison de l’arrivée d’une nouvelle perturbation pluvieuse. Au fil des heures, celle-ci se dirigera vers l’est où au contact de l’air froid, de faibles chutes de neige pourront se produire jusqu’en plaine, notamment entre les Ardennes, la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne et jusqu’à la région lyonnaise. L’après-midi, le froid résistera avec des maximales qui plafonneront à 2 ou 3°C dans l’est.

Avec l’arrivée du week-end, l’anticyclone des Açores tentera de se rapprocher, faisant alors basculer le flux au secteur ouest. Ainsi, les températures repartiront (déjà) à la hausse avec un risque de gelées samedi matin qui se limitera au quart nord-est et au centre-est. Dimanche, les thermomètres n’afficheront plus de valeurs négatives en plaine avec de 1 à 4°C au nord d’une ligne s’étirant de La Rochelle jusqu’à Marseille. Les maximales prendront le même chemin avec la barre des 10°C à nouveau franchie de la Bretagne et du Cotentin jusqu’au sud-ouest et près de la Grande Bleue.

En début de semaine prochaine, la masse d’air continuera de se réchauffer avec un risque de gelées matinales très faible et des maximales l’après-midi quelques degrés au-dessus des normales de saison. Néanmoins, la relative douceur attendue à partir du week-end ne devrait pas être aussi remarquable que lors du passage à la nouvelle année. Elle n’empêchera pas non plus la neige de tomber, même en faible quantité, sur tous les reliefs.