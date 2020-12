Tempête Bella : deux départements en vigilance orange

La façade nord de la France se prépare à l'arrivée de "Bella". La tempête hivernale se situe actuellement au sud-est de l'Islande et se dirige vers les Iles Britanniques et va déborder sur la France. La perturbation très active associée à cette dépression arrivera par le nord-ouest du pays en seconde partie de nuit. Des vents violents sur les littoraux de Manche et d’Atlantique, dans les terres des départements du Finistère et de la Manche en particulier sont attendus tout comme de fortes vagues sur la façade atlantique.

Au passage de cette tempête, "le vent de secteur sud-ouest se renforcera nettement et s'accompagnera de rafales à 90/110 km/h dans les terres des départements placés en vigilance orange et de 100/120 km/h sur le littoral (jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés)", prévient Météo-France dans son bulletin publié ce samedi à 16h.