Vents violents : le Rhône et la Loire en vigilance orange

C'est principalement le relief du Forez ainsi la frange sud de la Loire et du Rhône qui seront impactés. Ces deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en alerte orange aux vents violents mercredi, avec des rafales importantes attendues dans l'après-midi, prévient Météo France. Sur le Forez et autour de la vallée du Gier, dans la Loire, des rafales comprises entre 90 à 120 km/h sont notamment redoutées. Sur le reste de ces départements les rafales ne devraient pas atteindre les 100 km/h. Des "vents très forts" sont également annoncés sur le Nord-Isère et dans le nord de la Drôme.





"Le vent de sud va se renforcer au cours de la matinée et soufflera violemment en après-midi et première partie de nuit avant l'arrivée des pluies", indique le bulletin.