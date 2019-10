Week-end de la Toussaint : pluies abondantes et risque de tempête

MÉTÉO - Dans la continuité des derniers jours d’octobre, ce week-end prolongé de la Toussaint s’annonce agité avec des pluies fréquentes et généralisées, un vent fort et même un risque de tempête dans l’ouest. Voici les prévisions détaillées jour par jour.

Un vrai temps de Toussaint ! L’expression que l’on ressort volontiers lorsqu’il pleut ou qu’il vente à cette période de l’année sera plus que jamais de circonstance pour ce week-end avec cette météo bien maussade attendue sur l’ensemble du territoire. Avec un flux orienté à l’ouest ou au sud-ouest, nuages et pluies en provenance de l’Atlantique vont défiler chaque jour et n’épargneront aucune région. Et pour ne rien arranger, les températures, d’abord douces, chuteront nettement à partir de samedi.

Une perturbation pluvieuse par jour

Une première zone de pluies soutenues traversera le pays au cours de ce jour férié, vendredi 1er novembre, pour se situer à la mi-journée du sud-ouest au nord et au nord-est. En Bretagne, les averses prendront le relais tandis que le temps restera sec des Pyrénées-Orientales au sud des Alpes, avec quelques éclaircies sauf pour la Côte d’Azur et la Corse où des averses pourront se déclencher. Cette perturbation s’accompagnera également d’un vent de sud soutenu avec des rafales jusqu’à 60 km/h dans l’intérieur des terres. Samedi, piloté par un vaste système dépressionnaire situé sur les îles britanniques, un deuxième front pluvieux traversera le pays avec de bonnes pluies attendues de l’Atlantique jusqu’au nord du pays mais aussi des vents forts, atteignant 60 km/h en rafales dans l’intérieur et 80 km/h sur les littoraux de l’ouest. Les pluies s’annoncent également copieuses des Alpes à la Corse alors que partout ailleurs, il s’agira d’averses fréquentes, laissant tout de même se développer quelques éclaircies dans la masse.

Coup de vent ou tempête dimanche ?

Le temps se dégradera encore un peu plus dans la nuit de samedi à dimanche avec le creusement d’une dépression sur le proche Atlantique. Dimanche matin tôt, elle abordera le littoral et générera dans ces régions un fort coup de vent voire une tempête. Les rafales pourraient en effet dépasser les 120 km/h sur les côtes et atteindre 100 km/h dans l’intérieur des terres. La situation est sous surveillance et devra être affinée d’ici là. Ce temps agité s’accompagnera également de fortes pluies qui traverseront tout le pays alors que la neige fera son apparition en altitude sur les Pyrénées et les Alpes.

Côté températures, c’est avec une certaine douceur que débutera ce long week-end. Vendredi après-midi, les maximales atteindront souvent 17 à 19°C dans l’ouest et près de la Méditerranée alors qu’elles seront de saison plus à l’est avec une douzaine de degrés en moyenne. À partir de samedi, elles s’orienteront nettement à la baisse pour ne plus dépasser dimanche après-midi les 10 à 12°C dans le nord et l’est, 13 à 14°C dans l’ouest et jusqu’à 18°C sur les rivages de la Méditerranée.

Guillaume Woznica