MÉTÉO - Pont de l’Ascension : chaud et ensoleillé avant une dégradation, consultez les prévisions

Sous l’action d’un anticyclone, un temps sec et chaud domine sur le pays depuis le début de semaine. S’il se maintiendra au cours de la 1ère partie du pont de l’Ascension, un changement de temps et de masse d’air fera chuter le mercure samedi mais de manière très temporaire puisque qu’il repartira à la hausse dès dimanche, avec l’arrivée d’une nouvelle zone de hautes pressions. Voici les prévisions jour par jour.

Ce jeudi de l’Ascension sera la journée la plus belle et la plus chaude de ce long week-end à l’échelle nationale avec un soleil particulièrement généreux au nord comme au sud. En cours d’après-midi, quelques nuages pourront néanmoins bourgeonner sur le sud des Alpes, allant localement jusqu’à l’averse. Dans le même temps, le ciel se voilera dans le nord-ouest au fil de la journée, depuis la Bretagne jusqu’au nord de la Seine. Une ondée voire un coup de tonnerre pourront se déclarer entre la Normandie et les Hauts-de-France.

Les températures poursuivront leur hausse pour atteindre un pic avec de 18 à 23°C en moyenne au lever du jour alors que le seuil de chaleur fixé à 25°C sera souvent dépassé l’après-midi. Les maximales atteindront ainsi 28°C à Lille et Bordeaux, 29 ou 30°C à Paris, Strasbourg et Lyon, 31 à Tours et Angoulême et jusqu’à 33°C à Nîmes.

Vendredi, le mercure continuera de progresser par endroits avec déjà une vingtaine de degrés au réveil, y compris dans les régions centrales et en Île-de-France. L’après-midi, la barre des 30°C sera approchée ou dépassée des Pyrénées au flanc est, avec des pointes à 34°C possibles entre le Gard, l’Ardèche et le Vaucluse. Près de la Manche et de l’océan en revanche, les thermomètres commenceront à fléchir avec de 18 à 24°C attendus.

Du côté de la couleur du ciel, le bleu ne sera pas aussi étincelant que la veille dans la moitié nord avec un voile nuageux de plus en plus épais, le temps deviendra même nuageux de la Vendée au littoral de la Manche. Quelques averses pourront même se déclencher ici ou là alors qu’à l’inverse, le soleil dominera toujours autant dans les régions méridionales.