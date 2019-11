Météo : la semaine prochaine, l'hiver s'installe

Le vent va en effet tourner au secteur nord et une masse d’air nettement plus froid va ainsi envahir tout le pays. En début de semaine prochaine, l’anticyclone regonflera et apportera alors un temps ensoleillé mais froid pour la saison, d’autant que la bise - ce vent de nord à nord-est - soufflera et accentuera la sensation de froid.

Alors que les températures affichaient régulièrement plus de 10°C l’après-midi ces derniers jours, la baisse du mercure se mettra en place ce week-end avec l’arrivée de cette masse d’air hivernal. Ainsi, dimanche après-midi, les maximales ne dépasseront plus 2 à 4°C sous abri dans un large quart nord-est, 5°C a Paris, 6 à 8°C de la Bretagne au centre-est et encore une dizaine de degrés dans le sud-ouest voire plus en Méditerranée. Elles se situeront alors 3 à 6°C en dessous des normales de saison. À partir de lundi, les gelées matinales vont également faire leur retour, en concernant d’abord une large moitié nord avec de -4 à 0°C au réveil.

Mais dès mardi, elles se généraliseront avant de connaître les matinées les plus froides entre mercredi et vendredi. Les valeurs varieront alors de -6 à 0°C, les gelées n’épargnant que les côtes de la Manche, une petite partie du sud-ouest et les régions méditerranéennes. En cours de journée, les valeurs resteront à la peine avec rarement plus de 4 à 6°C. De plus, en raison d’un vent sensible de secteur nord puis nord-est attendu à partir de dimanche avec des rafales de 30 à 50 km/h, le ressenti froid sera accentué et il faudra alors enlever quelques degrés aux thermomètres pour obtenir la valeur réellement ressentie par les organismes exposés à cette bise.