Puy-de-Dôme : le barrage de la Sep asséché

JT 13H - A cause de la sécheresse, les cours d'eau sont souvent au plus bas. Le barrage de la Sep par exemple, dans le Puy-de-Dôme, est quasiment asséché.

Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a pas plu à Saint-Hilaire-la-Croix, dans le Puy-de-Dôme. En conséquence, le barrage de la Sep est à sec. Il a perdu plus de 95% de son lac. Une situation qui inquiète les 200 agriculteurs dépendant du barrage. Un peu plus loin, le ruisseau Chambaron, lui aussi, est complètement asséché.



