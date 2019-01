Pyrénées-Atlantiques : un mètre de neige à deux semaines des vacances

À deux semaines des premiers départs en vacances, il est tombé près d'un mètre de neige sur la petite station de Gourette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec l'apparition du soleil, la montagne offre un visage plus hivernal aux habitants et aux touristes. Cela redonne également le moral aux commerçants qui attendent avec impatience le retour des vacanciers, prévu à partir du 8 février 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.