Pyrénées : la neige va tomber en abondance

À Orgeix et à Ax-les-Thermes, en Ariège, la neige est tombée en abondance depuis plusieurs jours, atteignant jusqu'à 80 centimètres de hauteur. La situation ne semble pas s'améliorer suite à l'annonce par Météo France d'une tempête neigeuse et de rafales de vent ces 29 et 30 janvier 2019. Les habitants prennent leurs précautions et préfèrent ne pas se déplacer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.