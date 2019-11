Quelle qualité de l’air ce jeudi à Lyon ? Consultez les prévisions

Ce jeudi 21 novembre 2019, on respire bien à Lyon. La ville des Lumières conserve une bonne qualité de l'air, avec des concentrations en polluants qui resteront faibles. L’indice atmo fourni par le site Atmo-Auvergne Rhône Alpes est de 39 (bon) en légère amélioration par rapport à celui de mercredi 20 novembre. Cet indice concerne également l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.

L'indice Atmo est un indicateur journalier de la qualité de l'air, défini sur une échelle de 1 à 100. Plus l’indice est élevé, plus la qualité de l’air est mauvaise. Au dessous de 50, l’indice de pollution est considéré comme faible.

Il est défini chaque jour pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et calculé à partir des résultats des stations “urbaines” et “périurbaines”, représentatives de la pollution ambiante, dite "pollution de fond". Il ne prend pas en compte les phénomènes de proximité (automobile et industrielle).