Quelle qualité de l’air ce mercredi à Paris ? Consultez les prévisions

Ce mercredi 20 novembre 2019, la ville de Paris conserve une bonne qualité de l'air, avec des concentrations en polluants qui resteront faibles. L’indice atmo fourni par l’observatoire de la qualité de l’air Airparif est de 46 pour les particules fines PM10 (indice de pollution faible).

L'indice Atmo est un indicateur journalier de la qualité de l'air, défini sur une échelle de 1 pour pollution très faible, à plus de 100 pour pollution très élevée. Sous l’indice 50 la qualité de l’air est considérée comme faible. Plus l’indice est élevé, plus la qualité de l’air est mauvaise. Il est défini chaque jour pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et calculé à partir des résultats des stations "urbaines" et "périurbaines" représentatives de la pollution ambiante, dite "pollution de fond". Il ne prend pas en compte les phénomènes de proximité (automobile et industrielle).