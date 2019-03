Rafales de vents : cinq départements du nord sont en alerte orange

A Wissant, les rafales de vent sont sur le point de dépasser les 100 km/h aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Cela n'a pourtant pas retenu des promeneurs et des touristes de venir à la plage pour assister aux vagues déchaînées. De leur côté, les windsurfeurs se sont dits prêts à défier ces conditions exceptionnelles. Toutefois, la vigilance est de mise puisque cinq départements du nord sont placés en alerte orange.



