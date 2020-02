L’hiver 2019-2020 devient le plus chaud jamais enregistré en France

Dans le détail, le mois de décembre 2019 s’est classé au 5ème rang des mois de décembre les plus chauds avec une température moyenne nationale de 8,1°C, soit 2,4°C de plus que la normale. Ce mois a été marqué par un temps agité avec des pluies abondantes et plusieurs tempêtes, parmi lesquelles Daniel, Elsa ou encore Fabien. Moins de pluies et de tempêtes en janvier avec seulement le passage de Gloria mais également une grande douceur sur l’ensemble du mois qui est habituellement le plus froid de l’année. Il vient ainsi se classer au 8ème rang des mois de janvier les plus chauds avec une moyenne de 7,1°C, soit 2,2°C de plus que la normale climatique.

Le mois de février est, quant à lui, de loin le plus doux de l’hiver avec une moyenne supérieure à 9°C, c’est près de 3,5°C de plus que la normale. Pas moins de 4 pics de douceur record ont été enregistrés au cours du mois et avec à chaque fois une tempête. Le premier a eu lieu dès le 3 février au passage de la tempête Hervé avec des valeurs estivales dans le sud : 25°C à Pau, Dax et Perpignan et 27°C à Biarritz. Une semaine plus tard, le 10 et le 11, c’est la tempête Ciara qui a apporté une masse d’air exceptionnellement douce avec jusqu’à 26°C à Bastia et même près de 28°C à Alistro, un niveau jusque-là jamais atteint en Corse au cours de l’hiver ! Rebelote le 16 avec cette fois la tempête Dennis et les quelque 27°C relevés dans les Landes et dans une moindre mesure le 25 février dernier avec des pointes à plus de 25°C dans le Gard. Avec 25,1°C ce jour-là à Nîmes, jamais il n’avait fait aussi chaud en hiver dans la capitale du Gard depuis le début des relevés en 1922 !

Ailleurs en Europe, les températures ont également été anormalement élevées durant toute la saison hivernale. Plusieurs autres pays ont ainsi connu leur hiver le plus chaud, comme notamment la Suède ou la Finlande. À Moscou, la moyenne sur les 3 derniers mois est même légèrement positive, c’est tout simplement du jamais vu avec près de 6°C de plus qu’un hiver normal !