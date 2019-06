Réchauffement climatique : pourquoi les canicules seront plus intenses et plus fréquentes

"Les vagues de chaleur recensées depuis 1947 à l’échelle nationale ont été sensiblement plus nombreuses au cours des 35 dernières années que sur la période antérieure", indique Météo-France. "Cette évolution se matérialise aussi par l’occurrence d’événements plus forts (durée, sévérité) ces dernières années. Ainsi, les quatre vagues de chaleur les plus longues et trois des quatre les plus sévères se sont produites après 1982." Dans la visualisation ci dessous, les vagues de chaleur survenues depuis 2000 apparaissent en orange, et sont quasiment aussi nombreuses que celles survenues entre 1947 et 2000.