Un enfant né en 2020 pourrait subir 30 vagues de chaleur extrêmes au cours de sa vie

Ils sont, pour les trois quarts d'entre eux, déjà inquiets. Certains manifestent dans la rue pour réclamer qu'on leur laisse une planète plus propre. Le quotidien des jeunes générations ne devrait pas ressembler à celui que leurs parents ont connu. Selon une étude publiée dans la revue Science dimanche, les personnes nées aujourd'hui souffriront de bien plus de vagues de chaleur extrêmes et d'autres catastrophes climatiques au cours de leur vie. Ce travail de recherche, intitulée "Inégalités intergénérationnelles à l'exposition aux extrêmes climatiques", est le premier du genre à évaluer les expériences différentes du changement climatique en fonction des générations.

D'après les conclusions de la trentaine de scientifiques mobilisés, un enfant né en 2000 subira 30 vagues de chaleurs extrêmes dans sa vie. C'est sept fois plus de canicules qu'une personne née en 1960. Les bébés d'aujourd'hui connaîtront par ailleurs deux fois plus de sécheresses et d'incendies de forêt, et trois fois plus d'inondations et de mauvaises récoltes que quelqu'un de 60 ans aujourd'hui.