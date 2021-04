En avril, le soleil a davantage brillé en Bretagne qu’en Méditerranée !

Qui a dit qu’il ne faisait pas (souvent) beau en Bretagne ? Les chiffres de l’ensoleillement donneront tort à ceux qui croient encore à cette idée reçue ! Avec quelque 267,7 heures de lumière cumulées entre le 1er et le 28 avril, la ville costarmoricaine de Saint-Cast-de-le-Guildo, située non loin du Cap Fréhel, affiche ainsi un excédent de plus de 40 %. Ce qui lui permet de prendre directement la deuxième place du classement des villes les plus ensoleillées de France en avril. Seule la station balnéaire de La Rochelle, en Charente-Maritime, réputée pour être l’une des plus ensoleillées de l’Atlantique, est devant avec un total provisoire de 269,3 heures.

Pendant ce temps, l’instabilité présente entre la Péninsule Ibérique et les régions méditerranéennes a empêché le soleil de briller largement des Pyrénées aux Alpes et jusqu’à la Corse, notamment en deuxième partie de mois. Ainsi, un déficit de l’ordre de 10 à 20 % est régulièrement observé. Parmi les villes du sud, c’est toutefois Marseille qui s’en sort le mieux avec un peu plus de 240 heures ensoleillées, soit un niveau normal pour un mois d’avril. D’autres sont un peu en dessous des normes, comme Montpellier, Toulon, Bastia, mais aussi Nice et Biarritz.

Ainsi, Brest, officiellement deuxième ville la plus pluvieuse de France, a davantage vu le soleil en avril que la Côte d’Azur ou le pays Basque ! La métropole finistérienne enregistre un cumul de 228,5 heures contre 187,3 heures pour Nice et 204,8 heures pour Biarritz. Cette situation, déjà vécue au cours de la 1ère quinzaine de juillet 2019, se répète donc pour le plus grand plaisir des Bretons, mais devrait cesser ce week-end avec le retour des nuages et des averses, cette fois-ci, pour tout le monde. Sans exception.