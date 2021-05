Réouverture des terrasses : au fait, quel temps fera-t-il ce mercredi 19 mai ?

MÉTÉO - Après plus de six mois de fermeture, les bars et restaurants disposant de terrasses rouvriront ce mercredi. Mais la météo pourrait bien gâcher la fête dans certaines régions. Le point sur les dernières prévisions pour cette journée que vous êtes nombreux à attendre avec impatience.

Depuis quelques jours, les réservations affluent chez les restaurateurs disposant de terrasses en vue de leur réouverture prévue ce mercredi. Ainsi, nombreux sont ceux qui ne veulent rater sous aucun prétexte leur premier déjeuner en terrasse après plus de six mois de fermeture, mais seulement voilà : la météo pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans plusieurs régions en raison de la pluie attendue. Dans d’autres, après plus de deux semaines de temps maussade, humide et venté, la situation va s’améliorer et permettra de profiter de cette journée comme il se doit…

Avantage à l’ouest et au sud-est

Le fameux anticyclone des Açores qui nous fait défaut depuis la fin du mois d’avril semble enfin vouloir y mettre du sien et bonne nouvelle : ce sera pour cette journée de mercredi 19 mai. Ainsi, la matinée débutera sous un ciel dégagé ou presque dans les régions méditerranéennes. Seul inconvénient : le vent qui soufflera jusqu’à 70 km/h en rafales. Pour le café du matin en terrasse, le déjeuner ou le dîner (avant 21h, couvre-feu oblige), aucun risque de pluie ou d’averse dans ces régions du sud-est. Celles de l’ouest seront également favorisées avec une nette amélioration par rapport aux jours précédents. Si la journée débutera avec un temps encore assez nuageux, de très belles éclaircies se développeront dans la matinée et vous permettront de profiter de votre déjeuner avec, en prime, peu de vent. Que ce soit en Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et jusqu’au bassin d’Arcachon, vous pouvez réserver votre table sans risque ! Dans les autres régions, la météo s’annonce bien plus capricieuse. Des Pyrénées à l’Auvergne, en passant par le Limousin, l’Aquitaine et le Midi toulousain, le risque de pluie sera très limité. De rares averses pourront se déclarer le matin et jusqu’à l’heure du déjeuner puis l’après-midi et la soirée se dérouleront sous un temps sec, mais avec un ciel chargé. Les éclaircies seront assez rares, un peu plus larges tout de même vers la côte aquitaine. Ailleurs, déjeuner rimera avec ondées… Des Hauts-de-France à la région parisienne, du Berry au Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu’au nord de Rhône-Alpes, le ciel sera à l’image de ces derniers jours : instable avec des averses parfois fortes et orageuses, venant entrecouper les quelques périodes d’éclaircies. À noter tout de même une amélioration dans l’après-midi vers les Flandres, la Picardie et l’Île-de-France, permettant d’espérer un début de soirée en terrasse sans risque d’être arrosé au moment du dîner.

Des températures encore un peu fraîches

Autre facteur important pour cette journée : la température. Là où le soleil s’imposera, pas de besoin de petite laine. En revanche, dans les autres régions, il faudra prévoir une veste assez chaude, car le ressenti sera désagréable, soit en raison du vent, soit en raison de l’humidité, pouvant ainsi accentuer la sensation de fraîcheur. À l’heure du petit-déjeuner, les thermomètres afficheront entre 6 et 8°C dans le nord et l’est, de 8 à 10°C dans l’ouest et de 12 à 16°C près du littoral de la Grande Bleue. À la mi-journée, prévoyez de 11 à 15°C sous les averses du nord et de l’est, de 15 à 19°C sous les éclaircies de l’ouest et de 20 à 24°C sous le ciel bleu de Méditerranée. Enfin, à l’heure du diner, le mercure affichera autour de 18°C dans une large moitié ouest contre 14 à 16°C dans l’est et encore 21 à 24°C dans le sud-est. Tout le monde ne sera donc pas logé à la même enseigne, mais le pire semble tout de même évité, en comparaison avec le temps observé ces derniers jours…

Guillaume Woznica

