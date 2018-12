Ressortez les pulls ! Le froid s'invite à partir de... mercredi

Après un début de mois de décembre marqué par une douceur exceptionnelle, la situation météo est en train de changer radicalement avec le retour de conditions plus hivernales. L'anticyclone va ainsi regonfler sur la Scandinavie entre mercredi et jeudi. Conséquence, un flux de secteur nord-est va se mettre en place et apporter une masse d'air beaucoup plus froid sur le pays : les gelées s'annoncent fréquentes et les maximales auront parfois du mal à redevenir positives en cours de journée.