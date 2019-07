Rhône : Saint-Clément-sur-Valsonne, victime d'un violent orage de grêle

La journée du samedi 6 juillet 2019 a été déclarée la plus orageuse de l'année. Une vingtaine de départements ont été en alerte et certaines communes ont fait face à des déluges d'eau et de grêle. À l'exemple de Saint-Clément-sur-Valsonne, dans le Rhône, où une pluie de grêle a endommagé toitures et voitures en moins de quinze minutes. Les habitants sont d'autant plus inquiets car la pluie pourrait tomber à nouveau ce 7 juillet.



