Le risque d'avalanches devient "très fort" dans les Pyrénées après d'importantes chutes de neige

Selon Météo France, le risque avalanche devrait passer ce mercredi au niveau 4 sur 5, entre le milieu de la matinée dans les massifs des Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque et Aspe-Ossau) et dans la partie ouest des Hautes-Pyrénées (Haute-Bigorre), et à partir du début de l'après-midi dans la partie est des Hautes-Pyrénées (Aure-Louron) et dans les massifs de la Haute-Garonne (Luchonnais) et de l'ouest de l'Ariège (Couserans). Le risque d'avalanche devrait ensuite encore augmenter, selon les prévisionnistes, pour atteindre le niveau 5 vers la fin de la journée et s'y maintenir durant la nuit de mercredi à jeudi.





"De nombreuses avalanches, d'abord moyennes puis grandes, parfois très grandes, pourront se produire et toucher des secteurs routiers ou infrastructures exposés, y compris à moyenne altitude", prévient Météo France, qui précise que les chutes de neige devraient s'arrêter jeudi à la mi-journée.





Alors que la moitié nord de la France est touchée également par des chutes de neige, occasionnant de nombreuses difficultés de transport, "le phénomène le plus marquant, ce sera les grosses chutes de neige dans les Pyrénées où il n'y avait pas de neige du tout jusqu'à il y a quelques jours", a indiqué le prévisionniste François Gourand à l'AFP.