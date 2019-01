Risque de verglas : le transport scolaire a été annulé dans les Yvelines

Dans les Yvelines, aucun bus scolaire n'a circulé ce 31 janvier 2019. À cause du verglas, la préfecture a décidé d'annuler le service. De nombreux enfants ont dû rester chez eux. Les parents se sont organisés pour récupérer ceux qui ont pu aller à l'école. Les bus scolaires pourront circuler normalement à partir du 1er février.



