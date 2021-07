À Londres, des pluies torrentielles provoquent des inondations

Les inondations se succèdent ces dernières semaines. Ce dimanche 25 juillet, en fin de journée, c'est au tour de Londres, et le sud-est de l'Angleterre plus globalement, d'avoir été le théâtre de pluies torrentielles orageuses. Dans la capitale britannique, les rues ont vite été envahies d'eau et les transports (bus, métros et trains) ont été perturbés. Le maire, Sadiq Khan, a ainsi demandé aux londoniens de vérifier leur itinéraire et d'éviter de traverser à pied ou en voiture les zones inondées.