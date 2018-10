Saint-Raphaël : les parapluies sont de sortie, l'automne est là

Ce lundi 8 octobre 2018, les plages de Saint-Raphaël, dans le Var, sont vides. L'été indien est bel et bien terminé, place à l'automne. Celui-ci est d'ailleurs arrivé brutalement. Les habitants ressortent donc leurs parapluies mais laissent encore au placard les tenues d'hiver. Les plus téméraires comptent même garder leurs shorts jusqu'à fin octobre. De plus, ici, le soleil n'est jamais bien loin. Il n'y a donc pas de quoi miner le moral. Toutefois, il est conseillé de garder son imperméable à portée de main puisque le retour des orages est prévu le 10 octobre prochain.



