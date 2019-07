Samedi 6 juillet, le jour le plus foudroyé de 2019

Depuis le Puy-de-Dôme jusqu'aux Alpes, 73 700 foudres ont été recensées durant la journée du 6 juillet 2019. Ajouté à cela, un déluge de grêles. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis, pouvant atteindre les neuf centimètres de diamètre. Ces derniers ont ravagé les voitures et les toitures comme c'était le cas à Tarare, en Auvergne-Rhône-Alpes.



