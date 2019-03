Savoie : les paysages sont enneigés

Ce 15 mars 2019, il a fallu ressortir les pelles et les balais à Albiez-Montrond, en Savoie, pour déneiger les voitures. Une contrainte mais aussi un plaisir pour les habitants. Les paysages enneigés ont ravi ces derniers. Michel Brunet, lui, s'est attelé à dégager les routes dès cinq heures du matin. Et grâce à lui, le village n'est pas coupé de la vallée. Du côté des agriculteurs, ces chutes de neige sont une véritable bénédiction.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.