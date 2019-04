Sécheresse : alerte historique dans le Nord

Une alerte à la sécheresse a été lancée dans le département du Nord. Inhabituelle, certains la qualifient même d'historique. Les particuliers et les professionnels devront restreindre considérablement leur consommation d'eau. Ces mesures de restrictions sont pour le moment mis en place jusqu'au 30 juin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.