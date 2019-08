Sécheresse : restrictions d’eau dans 87 départements, pas d’amélioration en vue

La situation inquiétante en cette fin août n’est pas près de s’améliorer, selon les dernières prévisions. Aucune pluie significative n’est en effet attendue au cours des sept prochains jours avec des averses et des orages qui resteront rares. Et si l’on va encore plus loin avec les tendances saisonnières, ce mois de septembre s’annonce dans la continuité de l’été avec un temps plus chaud et surtout plus sec que la normale, de quoi aggraver encore un peu plus la situation. Il faudra donc attendre la deuxième partie de l’automne pour espérer un retour des pluies, mais elles devront être durables et régulières pour tenter d’enrayer une sécheresse en passe de devenir historique.