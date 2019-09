Sécheresse : la pluie se fait désirer dans la plupart des régions

JT 13H - L'absence de pluie ravit les vacanciers mais inquiète sérieusement les agriculteurs, les éleveurs et les jardiniers.

La sécheresse continue de frapper certaines régions. A Vaylats, dans le Lot, la température dépasse les 35 degrés ce 17 septembre 2019. De quoi pousser les habitants à se mettre au frais. Depuis plus d'un mois, la pluie est inexistante. En effet, les cours d'eau sont à sec, les prairies sont brûlées par le soleil et les bêtes s'abritent dans la grange pour avoir de l'ombre. En cette situation de crise, 86 départements ont pris des mesures de restrictions à l'usage de l'eau.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.