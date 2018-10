Sécheresse : quelles conséquences dans les départements touchés ?

Cela fait trois mois que le champ de François est asséché. Ce dernier désespère. Il s'inquiète beaucoup pour ses bêtes car il n'a pas assez de fourrage pour les nourrir tout l'hiver. Le prix de celui-ci a d'ailleurs flambé en été et c'est à contrecœur que l'exploitant s'est séparé de quatorze vaches sur soixante-dix. Des bêtes amaigries destinées à l'abattoir, vendues à 2,50 euros le kilo en agriculture biologique. D'autres éleveurs rencontrent les mêmes difficultés. Certains ont déjà vendu quinze vaches, et quinze autres devront suivre. En gros, cette situation d'exception a fait chuté en moyenne de 15% le prix de la viande. Un nouveau coup dur pour une profession déjà mise à mal par des charges et des coûts de production qui ne baissent pas.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.