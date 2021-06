Quelle météo cet été ? Les prévisions d'Evelyne Dhéliat

L'été se profile, et avec lui, les fortes chaleurs. Cette semaine, les températures vont dépasser les 30 degrés un peu partout en France. Cela va-t-il continuer ? Selon Evelyne Dhéliat, notre spécialiste météo, interrogée dans le 13h de TF1, Météo France parle de "signal", indiquant précisément que "les mois de juin, juillet et août devraient être plus chauds que la moyenne, avec des températures un peu au-dessus des normales."

Doit-on alors commencer à s'habituer à des étés plus chauds qui commenceront plus tôt et dureront plus longtemps ? Absolument, nous dit Evelyne Dhéliat. "Depuis quelques années d'ailleurs, on s'aperçoit que les périodes de fortes chaleurs débutent de plus en plus tôt, dès le mois de juin, comme en ce moment", décrypte-t-elle. "Elles se terminent de plus en plus tard, souvent à la fin du mois d'août."